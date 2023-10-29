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    Тренер «Трактора»: Любая машина дает сбой

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Куньлунем» (5:2).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Хорошее начало с нашей стороны. Полностью контролировали игру. Во втором периоде успокоились, дали шанс сопернику, стали играть неправильно. Это мы и сказали в перерыве, внесли изменения. Результат опять пришёл. Во втором периоде мы так играть не должны. Мы всё прекрасно понимаем, любая машина дает сбой. Ничего страшного нет, парни нас услышали и стали играть правильно. Отмечу, как всегда, что сегодня были полные трибуны.

    Почему включился режим энергосбережения во втором периоде? Мы ребятам сказали, что соперник добавит. Соперник добавил прежде всего в агрессии. Мы не забили в большинстве свои моменты. Во втором периоде перестали бросать. Было очень много передач и контроля. Поэтому такой результат во втором периоде.

    Удаление Сергея Калинина в большинстве? Может, перехлёстывают эмоции. Мы просто перестали играть правильно. К Сергею никаких претензий нет. Команда сыграла за капитана и выстояла.

    Антон Бурдасов покинул площадку в конце матча? Там рассечение. В конце пришлось всех лидеров посадить. Вышли более крупные ребята. Соперник повёл себя немного неправильно.

    Чего не хватает в большинстве? Во втором периоде мы имели четыре минуты большинства, но в створ ворот практически не бросали. Это наше упущение. Мы об этом ребятам сказали. Над этим надо будет работать.

    Можно сказать, что Мэдисон Боуи оказался не таким атакующим защитником, как от него ожидали? Не соглашусь. Потенциал у него хороший. Где-то перехлёстывают эмоции. Он хочет, но пока не в полной физической форме.

    Почему сегодня сделали выбор в пользу Зака Фукале? У нас полноценные вратари. Никита выложился в предыдущих матчах, помог нам победить в южноуральском дерби. Приняли решение, что сегодня сыграет Зак», — цитирует Заварухина пресс-служба «Трактора».

    «Трактор» добился третьей победы кряду в КХЛ и с 28 очками поднялся на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» (19) идет на 10-й строчке.

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