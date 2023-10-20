Козлов: «Северсталь» создала для нас очень много трудностей

Главный тренерподвел итог матча против(4:3).

«Северсталь создала для нас очень много трудностей. Быстрая команда, хорошо прессинговала. Бригада меньшинства получила сегодня большой объём работы, Александр Самонов отлично сыграл.

Много удалений — это эмоции. Просто у нас была четырёхдневная пауза, и мы сразу попали под быструю команду, нужно было быстро принимать решения, быстро двигаться», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Востока (24 очка). «Северсталь» — на 8-й позиции Запада (19).