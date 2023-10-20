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    Козлов: «Северсталь» создала для нас очень много трудностей

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итог матча против «Северстали» (4:3).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Северсталь создала для нас очень много трудностей. Быстрая команда, хорошо прессинговала. Бригада меньшинства получила сегодня большой объём работы, Александр Самонов отлично сыграл.

    Много удалений — это эмоции. Просто у нас была четырёхдневная пауза, и мы сразу попали под быструю команду, нужно было быстро принимать решения, быстро двигаться», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Востока (24 очка). «Северсталь» — на 8-й позиции Запада (19).

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