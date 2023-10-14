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    Тамбиев: Реализация моментов, создание голевых моментов, последний пас и бросок — все это пока не на высоком уровне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Адмирал
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча КХЛ против «Лады» (1:3).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Упорная игра, боевая. В принципе, необязательный гол в раздевалку пропустили за четыре секунды до сирены. Говорили, что соперник очень хорошо, мощно и нагло играет на пятаке, но пропустили все-таки этот момент. Есть у меня большие вопросы, даже претензии к нападающим — уже какую игру больше одного гола мы не забиваем.

    Реализация моментов, создание голевых моментов, последний пас, последний бросок — все это пока не на высоком уровне. Там, где надо разобраться, мы не разбираемся, где нужно сыграть креативно, интеллектом хоккейным. Во втором периоде игра шла до гола, мы пропустили в меньшинстве после удаления в зоне атаки. Необязательные вещи, за них соперник наказывает. Так нельзя делать», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Лада» занимает 4-е место на Востоке (22 очка). «Адмирал» располагается на последней 12-й строчке с 12-ю баллами в активе.

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