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    Гендиректор «Трактора» об отставке Гатиятулина: Потенциал коллектива раскрыт далеко не полностью

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор
    Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал увольнение главного тренера команды Анвара Гатиятулина.

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    «Главное обоснование решения — "Трактор" в сравнении с прошлым чемпионатом должен быть конкурентной командой, а на деле мы видим продолжение прошлого сезона, итоги которого неудовлетворительны.

    Потенциал коллектива раскрыт далеко не полностью, он намного выше тех результатов, что мы видим сейчас. Анвару Гатиятулину большая благодарность за время работы в клубе и результаты, достигнутые с командой», — цитирует Савина ТАСС.

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    • «Трактор» занимает 6-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе после 15-и сыгранных матчей. В следующем матче челябинская команда сыграет с «Авангардом» 7-го октября.

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