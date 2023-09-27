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    «Куньлунь» вырвал победу в серии буллитов

    «Куньлунь» — «Металлург» Магнитогорск 3:2 (бул) (0:2, 0:0, 2:0)

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Металлург Мг
    «Куньлунь» принимал на своей площадке магнитогорский «Металлург» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. После двух периодов китайский клуб проигрывал 0:2, но в третьем периоде смог переломить ситуацию в свою пользу и перевести игру в овертайм.

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    Там заброшенных шайб не было, а в серии буллитов точнее оказались хозяева. За «Куньлунь» в основное время забивали Брэндон Ип и Зак Лесли, у гостей шайбами отметились Александр Петунин и Егор Коробкин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» — «Металлург» 3:2 (бул) (0:2, 0:0, 2:0)
    Голы: Петунин — 1 (бол., Дронов, Канцеров), 1:35 — 0:1, Коробкин — 1 (Акользин, Яковлев), 9:59 — 0:2, Ип — 1 (Родевальд, Шенфельд), 49:33 — 1:2, Лесли — 1 (бол., Родевальд, Меркли), 57:20 — 2:2Вратари: Джурасик — НабоковБроски: 21 (3+3+14+1) — 33 (7+12+9+5)Штрафы: 8 — 14

    После этой победы у «Куньлуня» стало 12 очков после 12 матчей, он идет на 7-м месте на «Западе». Магнитогорский «Металлург» остался лидером «Востока» с 17 очками.

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