«Ак Барс» проиграл минскому «Динамо»

Коди Керран Фото: globallookpress.com
Встреча в Минске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.
Автором победного броска стал канадский защитник «Динамо» Коди Керран, поразивший чужие ворота на 58-й минуте.
В составе минской команды также отличились Андрей Стась и Джемел Смит.
У «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Вадим Шипачев и Артем Лукоянов.
«Динамо» прервало трехматчевую победную серию «Ак Барса».
Минское «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 10 очков. «Ак Барс» находится на третьей строчке на Востоке — 14 очков.
В следующем матче «Динамо» 30 сентября сыграет дома с «Ладой» 30 сентября. «Ак Барс» 28 сентября встретится на выезде с «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Шипачев — 5 (Кагарлицкий), 0:38 — 0:1. Стась — 2 (мен.), 3:34 — 1:1. Лукоянов — 2 (Дыняк, Кателевский), 16:02 — 1:2. Смит — 3 (Кодола, Меркли), 29:49 — 2:2. Керран — 2 (Энас, Пинчук), 57:52 — 3:2Вратари: Фергюсон — АхтямовШтраф: 13 — 13Броски: 29 (10+6+13) — 23 (10+10+3)