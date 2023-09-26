«Ак Барс» проиграл минскому «Динамо»

Казанскийпотерпел поражение от минскогов гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Минске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Автором победного броска стал канадский защитник «Динамо» Коди Керран, поразивший чужие ворота на 58-й минуте.

В составе минской команды также отличились Андрей Стась и Джемел Смит.

У «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Вадим Шипачев и Артем Лукоянов.

«Динамо» прервало трехматчевую победную серию «Ак Барса».

Минское «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 10 очков. «Ак Барс» находится на третьей строчке на Востоке — 14 очков.

В следующем матче «Динамо» 30 сентября сыграет дома с «Ладой» 30 сентября. «Ак Барс» 28 сентября встретится на выезде с «Торпедо».