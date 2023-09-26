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    «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо Минск
    Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от минского «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Коди Керран
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    Коди Керран

    Встреча в Минске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

    Автором победного броска стал канадский защитник «Динамо» Коди Керран, поразивший чужие ворота на 58-й минуте.

    В составе минской команды также отличились Андрей Стась и Джемел Смит.

    У «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Вадим Шипачев и Артем Лукоянов.

    «Динамо» прервало трехматчевую победную серию «Ак Барса».

    Минское «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 10 очков. «Ак Барс» находится на третьей строчке на Востоке — 14 очков.

    В следующем матче «Динамо» 30 сентября сыграет дома с «Ладой» 30 сентября. «Ак Барс» 28 сентября встретится на выезде с «Торпедо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Шипачев — 5 (Кагарлицкий), 0:38 — 0:1. Стась — 2 (мен.), 3:34 — 1:1. Лукоянов — 2 (Дыняк, Кателевский), 16:02 — 1:2. Смит — 3 (Кодола, Меркли), 29:49 — 2:2. Керран — 2 (Энас, Пинчук), 57:52 — 3:2Вратари: Фергюсон — АхтямовШтраф: 13 — 13Броски: 29 (10+6+13) — 23 (10+10+3)
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