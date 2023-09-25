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    «Металлург» уступил «Локомотиву»

    «Локомотив» — «Металлург»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе хозяев дубль оформил Павел Красковский, по одной шайбе забросили Рушан Рафиков и Максим Березкин. У магнитогорцев отличился Михаил Грасс.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
    Голы: Рафиков — 2 (бол., Алексеев, Лихачев), 38:42 — 1:0. Березкин — 1 (Гернат), 49:56 — 2:0. Красковский — 1 (Рафиков), 52:01 — 3:0. Грасс — 1 (Коробкин), 54:19 — 3:1. Красковский — 2 (п.в.), 59:59 — 4:1Вратари: Исаев — Загидулин (58:31 — 59:16, 59:28)Штраф: 8 — 2Броски: 19 (8+8+3) — 17 (5+4+8)

    «Локомотив» с 14 очками поднялся на третье место Западной Конференции. «Металлург» с 16 очками продолжает лидировать на «Востоке».

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