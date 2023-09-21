Игнатьев: Два пропущенных гола немного повернули игру не в ту сторону, которую мы хотели

Главный тренерподвёл итог встречи с(1:3).

«Я оказался второй раз в карьере первооткрывателем сезона и в одном и в другом дальневосточном городе. Есть такая честь — открывать сезоны. Скажу, что нелегко это делать. Вообще нелегко играть на Дальнем Востоке, все об этом знают. А быть первой командой и открывать сезон, когда полные трибуны и болельщики не видели своей команды с февраля месяца — очень сложно.

А что касается игры, обе команды начали осторожно, но к сожалению, в первом периоде два пропущенных гола немного повернули игру не в ту сторону, которую мы хотели. Первый период, скажем так, пошел не по–нашему плану. Но начиная со второго периода стали появляться какие-то моменты. И гол забили, и ещё могли забить, более-менее игра выровнялась. Ну, а третий период всегда играется по счёту обеими командами, в данном случае одна пыталась сравнять, другая — удержать. Одна оплошность и третий гол, обычный сценарий выездной игры.

Насколько было бы удобнее полететь из Владивостока в Новосибирск, а не в Тольятти? Какая разница? Ну лишних три часа пролететь. Не это проблема. Мы прилетели после восьми игр через день: шестнадцать дней и восемь игр с нашими травмами, и мы прилетели на Дальний Восток. "Амур" отдыхал четыре дня, "Адмирал" отдыхал четыре или пять — и это было видно сегодня. Они были свежее. Наши ребята сделали всё. Могло ли повернуться в другую сторону? Ну могло, моменты были, в большинстве надо забивать.

Тольятти тоже четыре дня сидит ждет нас, а мы летим с "гавриками" с Дальнего Востока. Как будем восстанавливаться? До самолета дойдём, посмотрим, что у них там есть на борту и какое питание», — приводит слова Игнатьева сайт «Адмирала».

«Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Куньлунь» находится на пятой строчке на Западе.