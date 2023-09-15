«Сочи» — «Сибирь»: счет матча 4:2, обзор голов

одержал победу над(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе южан шайбы забросили Артур Тянулин, Михал Криштоф в большинстве, Борна Рендулич и Артём Николаев в меньшинстве.

Первый шайбу «Сибири» забросил форвард Николай Прохоркин за 36 секунд до конца 2-го периода. Уже в концовке третьего отрезка отличился нападающий гостей Тейлор Бек, установив окончательный результат — 4:2 в пользу «Сочи».

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Сочи» — «Сибирь» 4:2 (3:0, 0:1, 1:1). Голы: Тянулин — 2 (Рендулис), 01:12 — 1:0. Криштоф — 3 (бол. Рендулис, Рассказов), 06:59 — 2:0. Рендулис — 5 (Криштоф), 09:42 — 3:0. Прохоркин — 2 (Бек, Климович), 19:24 — 3:1. Николаев — 1 (мен.), 08:15 — 4:1. Бек — 1, 16:32 — 4:2Вратари: Бердин — КрасоткинБроски: 35 (13+15+7) — 37 (14+9+14)Штраф: 10 — 11

После этого матча «Сочи» занимает 5-е место в таблице Запада (6 очков), а «Сибирь» — на 9-й позиции (5) в Восточной конференции.