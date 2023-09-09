Заварухин: У «Сибири» был хороший прессинг, мы тяжело из-под него выходили

Главный тренервысказался о поединке против(6:1).

«Мы настраивались на тяжёлую игру, в Новосибирске колоссальная поддержка болельщиков. Нужно было выдержать начало, нужен был второй гол — забили его на пересменке, поздравляю Денежкина с первым голом в КХЛ. Шайба над льдом здесь скачет, от этого немного другой хоккей.

У "Сибири" был хороший прессинг, мы тяжело из-под него выходили. И только наш гол в большинстве остудил. Не сказал бы, что Волк в идеальной форме, но он командный игрок, работяга и помогает команде», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Автомобилист» занимает 1-е место в таблице Востока (7 очков). «Сибирь» — на 7-й позиции (4).