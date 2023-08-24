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    «Спартак» одолел «Витязь» в матче Кубка мэра Москвы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Витязь
    В матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы «Спартак» оказался сильнее «Витязя» со счетом 3:2.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    На голы Андрея Локтионова, Александра Бурмистрова и Анселя Галимова гости ответили точными бросками Владислава Кары и Александра Яремчука.

    Кубок мэра Москвы
    «Витязь» (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
    Голы: Кара — 1 (Валенцов), 1:04 — 1:0. Локтионов — 1 (Голдобин, Порядин), 3:53 — 1:1. Бурмистров — 1 (бол., Талалуев, Вишневский), 7:35 — 1:2. Галимов — 1 (мен., Цыплаков, Зайцев), 52:34 — 1:3. Яремчук — 2 (Кара, Педан), 59:55 — 2:3Вратари: Дорожко (59:39) — РибарШтраф: 14 — 14Броски: 26 (9+5+12) — 30 (13+8+9)
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