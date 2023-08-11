ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарМеньше команд — острее борьба. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • 12:25
    • Жамнов готов вернуться в сборную России
  • 12:09
    • Захарян согласовал контракт с «Реал Сосьедадом»
  • 12:01
    • Гайч: Есть интерес из Италии, но хочу сосредоточиться на ЦСКА
  • 11:27
    • Азмун не намерен возвращаться в «Зенит»
  • 11:16
    • «Ливерпуль» заплатит за Кайседо рекордную для АПЛ сумму
    Все новости спорта

    Жамнов готов вернуться в сборную России

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сборная России Кубок Первого канала Спартак КХЛ
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов признался, что готов продолжить работу в сборной России.

    Алексей Жамнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Жамнов

    «У меня закончился контракт. Возможно ли работа на Кубке Первого канала? Сейчас появились списки Минспорта, в которых указаны тренеры, поэтому, как мне кажется, там уже все решили, хотя всех нюансов я не знаю.

    Мне тяжело говорить, потому что я еще ни с кем не контактировал по этому вопросу. Когда я последний раз встречался с генеральным директором ФХР Дмитрием Курбатовым, то было высказано мнение, что главный тренер сборной сейчас не нужен, а кто поедет на Кубок Первого канала, решит тренерский совет.

    Но я никогда не отказывался работать в сборной, почему бы и нет? Но конкретика будет позже», — приводит слова Жамнова ТАСС.

  • Третьяк: В нынешней ситуации сборной России не нужен тренер на постоянной основе
  • Читайте по теме

    • Жамнов покинул пост главного тренера сборной России 30 июня по истечении контракта. Под его руководством национальная команда стала серебряным призером Олимпийских игр в Пекине.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды забьют много голов?
  • «Урал» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Помогут ли «Ницце» ее усиления?
  • «Ницца» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Ман Сити» 12-й раз подряд обыграет «Бернли»
  • «Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ницца — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Де Минор — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие