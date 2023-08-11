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    «Трактор» обыграл «Барыс» на турнире в Казани

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Барыс
    На предсезонном турнире в Казани «Трактор» победил «Барыс» со счетом 2:1.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    На голы Виталия Кравцова и Максима Шабанова казахстанцы ответили точным броском престижа в исполнении Батырлана Муратова.

    Кубок TANECO
    «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Кравцов — 1, 12:41 — 1:0. Муратов — 1 (Скленичка, Савицкий), 22:50 — 1:1. Шабанов — 1 (Ясинский, Кирпичников), 47:22 — 2:1Вратари: Подскребалин — Паскуале

    «Барыс» потерпел второе поражение на турнире и 13 августа сыграет с «Ак Барсом». «Трактор» одержал первую победу и 13 августа встретится с «Локомотивом».

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