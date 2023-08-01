Грошев об игре в Северной Америке: Тут все немного по-другому

Нападающий системывысказался об отличиях в подготовке в России и Северной Америке.

«Если честно, по приезде в Америку я во всём вижу другой подход. Вижу, насколько тут внимание уделяется мелочам и как тут ко всему относятся. К этому нужно привыкать, тут всё немного по-другому.

Допустим, в лагере развития мы уделяли внимание технике катания, выполняли определённые элементы. Нас снимали под разными углами, потом показывали, что мы делаем неправильно, показывали примеры игроков, которые делают эти упражнения правильно.

Потом ты просто мог подойти и попросить, чтобы тебе скинули видео какого-то упражнения, чтобы улучшить этот элемент. Тренеры и игроки понимали, что у меня не очень хороший английский, и разговаривали со мной немного простыми словами. То есть в этом плане они могут подстроиться и всё тебе объяснить», — цитирует Грошева ТАСС.

Прошлый сезон форвард провел в системе СКА. За основную команду Грошев провел 34 матча, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. В ВХЛ нападающий выступал за «СКА-Неву», где сыграл 22 матча и набрал 18 (9+9) очков.