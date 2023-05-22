ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маккензи Дерн и Анджела ХиллУверенная победа Дерн, апсет Шахбазяна в бою с Эрнандесом. Обзор карда UFC Vegas 73
  • 14:23
    • «Реал» обратился в генпрокуратуру Испании из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса
  • 13:47
    • Соболев извинился за свой жест в матче с ЦСКА
    Все новости спорта

    Нападающий «Коламбуса» Марченко: Сезон для меня сложился неплохим

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Коламбус Блю Джекетс
    Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко рассказал о своих и командных результатах в регулярном чемпионате НХЛ.

    Кирилл Марченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Марченко

    «Конечно, командный результат не такой, который все хотели бы видеть, в том числе и я.

    Если говорить лично по сезону, то он сложился для меня неплохим, но есть куда стремиться, хочется забивать также много, дай бог еще больше. И побеждать, в первую очередь командой», — цитирует Марченко ТАСС.

    По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» занял последнее место в своем дивизионе с 59-ю баллами в активе. За 59 матчей Марченко забил 21 гол и сделал 4 голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ньюкасл» и «Лестер» сыграют вничью
  • «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • «Сочи» смогут набрать очки?
  • «Пари НН» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Салернитана» сможет удивить?
  • «Рома» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.87
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Пари НН — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Котов — Гертс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Карацев — Эрбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие