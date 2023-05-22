Нападающий «Коламбуса» Марченко: Сезон для меня сложился неплохим

Нападающийрассказал о своих и командных результатах в регулярном чемпионате НХЛ.

«Конечно, командный результат не такой, который все хотели бы видеть, в том числе и я.

Если говорить лично по сезону, то он сложился для меня неплохим, но есть куда стремиться, хочется забивать также много, дай бог еще больше. И побеждать, в первую очередь командой», — цитирует Марченко ТАСС.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» занял последнее место в своем дивизионе с 59-ю баллами в активе. За 59 матчей Марченко забил 21 гол и сделал 4 голевые передачи.