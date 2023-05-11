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    КХЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2022/2023

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс ЦСКА Торпедо
    Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2022/2023.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    В тройку номинантов вошли Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), Игорь Ларионов («Торпедо») и Сергей Федоров (ЦСКА).

    «Билялетдинов возглавил казанскую команду в конце декабря, с этого момента "Ак Барсу" удалось стабилизировать свою игру, стать первой по итогам регулярки на Востоке и дойти до финала Кубка Гагарина, где в семи матчах они уступили ЦСКА.

    Ларионов, один из самых возрастных тренеров-дебютантов в истории КХЛ провёл яркий сезон вместе с "Торпедо". За команду дебютировало множество молодых игроков, а по итогам сезона нижегородцы заняли высокое шестое место.

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    • Федоров вместе с ЦСКА во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина, команда под его руководством за два сезона не проиграла ни одну серию плей-офф, а в седьмых матчах серий у Федорова 100% результат — пять из пяти», — отмечается в сообщении КХЛ.

    Победителями этой награды ранее становились Олег Знарок (четырежды), Зинэтула Билялетдинов (дважды), Милош Ржига, Майк Кинэн, Вячеслав Быков, Дмитрий Квартальнов, Игорь Никитин, Боб Хартли, Сергей Федоров.

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