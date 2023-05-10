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    КХЛ назвала претендентов на приз самому ценному игроку сезона

    Хоккей Ак Барс СКА
    Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала претендентов на приз «Золотая клюшка», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    В тройку номинантов попали нападающие Александр Радулов («Ак Барс»), Дмитрий Яшкин (СКА) и защитник Александр Никишин (СКА).

    В активе Радулова 57 (25+32) очков в 62 матчах. Он стал стал третьим бомбардиром лиги по итогам регулярки.

    Никишин провел 65 матчей и набрал 55 (11+44) очков. Он стал лучшим бомбардиром-защитником регулярного чемпионата.

    Яшкин набрал 62 (40+22) очка в 67 матчах. Он стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата.

    Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. Ранее обладателями этой награды становились Радулов, Сергей Мозякин (оба по четыре раза), Вадим Шипачев (дважды), Данис Зарипов, Никита Гусев и Яшкин.

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