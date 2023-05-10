КХЛ назвала претендентов на приз самому ценному игроку сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала претендентов на приз «Золотая клюшка», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.

В тройку номинантов попали нападающие Александр Радулов («Ак Барс»), Дмитрий Яшкин (СКА) и защитник Александр Никишин (СКА).

В активе Радулова 57 (25+32) очков в 62 матчах. Он стал стал третьим бомбардиром лиги по итогам регулярки.

Никишин провел 65 матчей и набрал 55 (11+44) очков. Он стал лучшим бомбардиром-защитником регулярного чемпионата.

Яшкин набрал 62 (40+22) очка в 67 матчах. Он стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата.

Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. Ранее обладателями этой награды становились Радулов, Сергей Мозякин (оба по четыре раза), Вадим Шипачев (дважды), Данис Зарипов, Никита Гусев и Яшкин.