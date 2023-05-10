ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ман Сити»Шаткое равновесие. Винисиус затмил Холанна на «Сантьяго Бернабеу»
  • 23:54
    • «Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Самсонов не сыграет в четвертом матче «Торонто» против «Флориды»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Флорида Пантерз
    Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов не поможет своей команде в четвертом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой», сообщает журналист Майк Зайсбергер.

    Илья Самсонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Самсонов

    Отмечается, что его место в воротах займет Джозеф Уолл. Самсонов из-за травмы верхней части тела пока еще не готов играть. Он должен вернуться на лед со дня на день.

    Напомним, Самсонов не смог доиграть третий матч серии с «Флоридой», который закончился со счетом 3:2 ОТ. Россиянина поменяли на 21-й минуте после того, как он столкнулся с одноклубником Люком Шенном.

    В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Илья провел за канадский клуб девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надежности 3,13.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким будет первое дерби Милана в полуфинале ЛЧ?
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Покончит ли «Ювентус» с триумфами «Севильи» в Лиге Европы?
  • «Ювентус» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Остановит ли Хаби Алонсо своего экс-тренера Моуринью?
  • «Рома» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вест Хэм — АЗ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фиорентина — Базель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.55
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие