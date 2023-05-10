Самсонов не сыграет в четвертом матче «Торонто» против «Флориды»

Российский голкипер «Торонто»не поможет своей команде в четвертом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой», сообщает журналист Майк Зайсбергер.

Отмечается, что его место в воротах займет Джозеф Уолл. Самсонов из-за травмы верхней части тела пока еще не готов играть. Он должен вернуться на лед со дня на день.

Напомним, Самсонов не смог доиграть третий матч серии с «Флоридой», который закончился со счетом 3:2 ОТ. Россиянина поменяли на 21-й минуте после того, как он столкнулся с одноклубником Люком Шенном.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Илья провел за канадский клуб девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надежности 3,13.