Генменеджер «Коламбуса» объявил о подписании контракта с Воронковым

Генеральный менеджерподтвердил подписание двухлетнего контракта с нападающий

«Дмитрий — большой, сильный нападающий, который может играть как в центре площадки, так и на фланге. Он провёл выдающийся сезон в КХЛ.

Воронков — опытный игрок, который продемонстрировал способность забивать голы, играя в двустороннюю физическую игру. Мы считаем, что у него огромный потенциал, и с нетерпением ждём, когда он присоединится к нашей команде и продолжит своё развитие в составе клуба», — заявил генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекялайнен.

В прошедшем сезоне Воронков сыграл 78 матчей за «Ак Барс» и набрал 43 (26+17) очков.