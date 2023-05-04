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    Генменеджер «Коламбуса» объявил о подписании контракта с Воронковым

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    Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекялайнен подтвердил подписание двухлетнего контракта с нападающий «Ак Барса» Дмитрием Воронковым.

    Дмитрий Воронков
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    Дмитрий Воронков

    «Дмитрий — большой, сильный нападающий, который может играть как в центре площадки, так и на фланге. Он провёл выдающийся сезон в КХЛ.

    Воронков — опытный игрок, который продемонстрировал способность забивать голы, играя в двустороннюю физическую игру. Мы считаем, что у него огромный потенциал, и с нетерпением ждём, когда он присоединится к нашей команде и продолжит своё развитие в составе клуба», — заявил генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекялайнен.

    В прошедшем сезоне Воронков сыграл 78 матчей за «Ак Барс» и набрал 43 (26+17) очков.

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