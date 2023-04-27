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    Билялетдинов: Большое желание у ребят, они молодцы, отдаются полностью, старание чрезмерное

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    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итог шестого матча финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги против ЦСКА (3:0).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Ребята хорошо работают, трудятся, знают, чего они хотят. Забивать в любом случае надо. В первом или во втором периоде шайба залетит — не так важно. Главное, что она должна быть победной.

    Большое желание у ребят, они молодцы, отдаются полностью, старание чрезмерное, самые хорошие слова в их адрес. Эта игра закончилась, готовимся к следующему матчу», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

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    • Таким образом, счет в финальной серии Кубка Гагарина стал равным 3-3. Седьмая, решающая, встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани.

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