Билялетдинов: Большое желание у ребят, они молодцы, отдаются полностью, старание чрезмерное

Главный тренерподвел итог шестого матча финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги против(3:0).

«Ребята хорошо работают, трудятся, знают, чего они хотят. Забивать в любом случае надо. В первом или во втором периоде шайба залетит — не так важно. Главное, что она должна быть победной.

Большое желание у ребят, они молодцы, отдаются полностью, старание чрезмерное, самые хорошие слова в их адрес. Эта игра закончилась, готовимся к следующему матчу», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Таким образом, счет в финальной серии Кубка Гагарина стал равным 3-3. Седьмая, решающая, встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани.