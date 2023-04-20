Агент Гусева прокомментировал новость о возможном переходе в «Динамо» или «Спартак»

Агент нападающеговысказался о возможном трансфере игрока вили

«Я всегда говорю откровенно и честно. О продолжении карьеры в "Динамо" или "Спартаке" еще рано говорить», — цитирует Николаева Sport24.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона КХЛ Гусев провел за СКА 37 матчей и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф форвард сыграл 13 матчей, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.

Напомним, что после поражения в третьем матче серии плей-офф финала Западной конференции с ЦСКА (0:4) Гусев сел в запас и больше не появлялся в основном составе последующие три матча.