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    Агент Гусева прокомментировал новость о возможном переходе в «Динамо» или «Спартак»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Спартак Динамо
    Агент нападающего СКА Никиты Гусева Юрий Николаев высказался о возможном трансфере игрока в «Динамо» или «Спартак».

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    «Я всегда говорю откровенно и честно. О продолжении карьеры в "Динамо" или "Спартаке" еще рано говорить», — цитирует Николаева Sport24.

    В регулярном чемпионате нынешнего сезона КХЛ Гусев провел за СКА 37 матчей и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф форвард сыграл 13 матчей, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.

    Напомним, что после поражения в третьем матче серии плей-офф финала Западной конференции с ЦСКА (0:4) Гусев сел в запас и больше не появлялся в основном составе последующие три матча.

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