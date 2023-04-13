ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — чемпион ЗападаПровел великий матч в Питере и добил соперника в Москве. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Сушинский: Никому не нужен был СКА в финале Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА ЦСКА
    Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал победу ЦСКА над СКА (4-2 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина.

    В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с казанским «Ак Барсом»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с казанским «Ак Барсом»

    «Никому не нужен был СКА в финале Кубка Гагарина. Мне непонятно, почему лучшие игроки, которые тащили команду весь сезон, не играют против ЦСКА. Кому забивать-то у питерцев? Придумали какие-то глупые ситуации — просто бред какой-то.

  • Провел великий матч в Питере и добил соперника в Москве. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина
  • КХЛ: обзор двух матчей недели
  • Сегодня

    • ЦСКА сыграл в свой лучший хоккей — большие молодцы! Очень сплоченный и дисциплинированный коллектив. Несмотря ни на что, идут по своей дороге, одним своим составом.

    А у питерцев многие игроки даже дальше первого раунда плей-офф еще не проходили», — приводит слова Сушинского «Чемпионат».

    В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с казанским «Ак Барсом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьют и те, и эти
  • «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • На что может рассчитывать Моуриньо в Голландии?
  • «Фейеноорд» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Что «Лех» противопоставит «Фиорентине»?
  • «Лех» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.35
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лех — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Базель — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Специя — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие