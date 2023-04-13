Сушинский: Никому не нужен был СКА в финале Кубка Гагарина

Бывший нападающий сборной Россиипрокомментировал победунад(4-2 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина.

«Никому не нужен был СКА в финале Кубка Гагарина. Мне непонятно, почему лучшие игроки, которые тащили команду весь сезон, не играют против ЦСКА. Кому забивать-то у питерцев? Придумали какие-то глупые ситуации — просто бред какой-то.

ЦСКА сыграл в свой лучший хоккей — большие молодцы! Очень сплоченный и дисциплинированный коллектив. Несмотря ни на что, идут по своей дороге, одним своим составом.

А у питерцев многие игроки даже дальше первого раунда плей-офф еще не проходили», — приводит слова Сушинского «Чемпионат».

В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с казанским «Ак Барсом».