Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли-2023

В НХЛ определились все участники плей-офф НХЛ. Последним клубом, кто прошел в список команд, которые разыграют Кубок Стэнли стал «Нью-Йорк Айлендерс».

Участники плей-офф от Запада: «Вегас», «Эдмонтон», «Даллас», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сиэтл», «Виннипег».

Участники плей-офф от Востока: «Бостон», «Каролина», «Нью-Джерси», «Торонто», «Рейнджерс», «Тампа-Бэй», «Флорида», «Айлендерс».

Все пары первого раунда будут определены позднее. Серии матчей розыгрыша Кубка Стэнли будут проходить с 17 апреля по июнь.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо».