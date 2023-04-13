Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли-2023 Фото: globallookpress.com
Участники плей-офф от Запада: «Вегас», «Эдмонтон», «Даллас», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сиэтл», «Виннипег».
Участники плей-офф от Востока: «Бостон», «Каролина», «Нью-Джерси», «Торонто», «Рейнджерс», «Тампа-Бэй», «Флорида», «Айлендерс».
Все пары первого раунда будут определены позднее. Серии матчей розыгрыша Кубка Стэнли будут проходить с 17 апреля по июнь.
Напомним, что действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо».