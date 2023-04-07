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    Кравец: Не опускаем руки, едем в Казань и возвращаем серию в Омск

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Авангард
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился мыслями после поражения в четвёртом матче финала Востока с «Ак Барсом» (0:1).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Напряжённая игра, много силовой борьбы на протяжении всей игры. Досадный гол в концовке. Конечно, надо забивать в большинстве, это всё понятно. Но в целом ребята с первой до последней минуты боролись, старались. Естественно, вся команда хотела выиграть и сделать результат в серии ничейным. Так складывается, значит, наша судьба. Не опускаем руки, едем в Казань и возвращаем серию в Омск.

    Большинство? У меня претензий к розыгрышу нет — ребята на протяжении всего сезона показывают отличную игру. Можно сказать, что и Казань разобрала, и где-то не хватило везения.

    Осторожничали в первом периоде? Мы не осторожничали, с первых секунд начали бороться, старались перевести шайбу в ту зону, закончить атаки — просто не всегда это получается, соперник отоборонялся, и всё. Куда нам осторожничать, когда мы проигрывали в серии 1-2. Играть в откат — это неправильно, тем более дома.

    За счёт чего вытаскивать серию? За счёт характера — других вариантов нет. Нужно верить, нужно бороться, нужно доставать из себя силы. Надо хорошо сейчас отдохнуть. Анализировать, конечно, можно — опять углубиться во все детали. Но я считаю, просто нужно выйти на следующую игру и сыграть так, чтобы вернуться сюда, отдать все силы и всё, что есть у каждого игрока», — приводит слова Кравца «Чемпионат».

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    Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Пятый матч пройдет 9 апреля в Казани.VrezNews1 /hockey/2023/04/07/bilyaletdinov/

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