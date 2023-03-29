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    Тамбиев: Оценка сезона неудовлетворительная, мы же не выиграли Кубок Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итога сезона КХЛ.

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Какую оценку лично себе поставлю за этот сезон? Честно, хочется пошутить. Пошучу. Мы же не выиграли Кубок Гагарина. Какую оценку я могу поставить — неудовлетворительную, наверное.

    Я пошутил, конечно. Сейчас читаю: Магнитогорск может быть без легионеров. Там есть хорошая пара канадских нападающих Лайпсик и Майе.

    Я бы очень хотел видеть их в "Адмирале". Как раз есть место для них. Но мы же не понимаем, какой у них аппетит», — передает слова Тамбиева Чемпионату.

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