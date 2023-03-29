Тамбиев: Оценка сезона неудовлетворительная, мы же не выиграли Кубок Гагарина

Главный тренерподвел итога сезона КХЛ.

«Какую оценку лично себе поставлю за этот сезон? Честно, хочется пошутить. Пошучу. Мы же не выиграли Кубок Гагарина. Какую оценку я могу поставить — неудовлетворительную, наверное.

Я пошутил, конечно. Сейчас читаю: Магнитогорск может быть без легионеров. Там есть хорошая пара канадских нападающих Лайпсик и Майе.

Я бы очень хотел видеть их в "Адмирале". Как раз есть место для них. Но мы же не понимаем, какой у них аппетит», — передает слова Тамбиева Чемпионату.

Во время пресс-конференции «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что продлил контракт с клубом еще на один год.