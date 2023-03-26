Тамбиев о хоккеистах «Адмирала»: Я горд, что поработал с такими игроками

Главный тренероценил игру своей команды в серии плей-офф КХЛ с(счет в серии 2:4).

«Я этого весь сезон не говорил: я устал, как не уставал нигде, ни в одной команде. Я даже себе представить не могу, как устали они [игроки "Адмирала"] с этими перелётами постоянными, недосыпание.

Я просто респектирую, я уважаю этих игроков. Я горд, что поработал с такими игроками. Они окрепли в этом сезоне и возмужали. Во всех отношениях: в человеческом факторе, в хоккейном, в психологии, в философии.

Это кропотливый труд изо дня в день в плане видеособраний или тренировочном процесса.

Поднять их психологию, философию, что они могут. Они могут пройти Уфу, что могут играть на равных с "Ак Барсом". Если бы они чуть-чуть почувствовали, что не могут — ничего этого не было. Молодцы, что они правильно всё восприняли. Большое им спасибо», — передает слова Тамбиева Чемпионат.

Напомним, что в 6-м матче второго раунда плей-офф КХЛ «Адмирал» уступил «Ак Барсу» (1:3) и завершил сезон. Казанская команда встретится с «Авангардом» в финале Восточной конференции.