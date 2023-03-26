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    Тамбиев о хоккеистах «Адмирала»: Я горд, что поработал с такими игроками

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Ак Барс
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил игру своей команды в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (счет в серии 2:4).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Я этого весь сезон не говорил: я устал, как не уставал нигде, ни в одной команде. Я даже себе представить не могу, как устали они [игроки "Адмирала"] с этими перелётами постоянными, недосыпание.

    Я просто респектирую, я уважаю этих игроков. Я горд, что поработал с такими игроками. Они окрепли в этом сезоне и возмужали. Во всех отношениях: в человеческом факторе, в хоккейном, в психологии, в философии.

    Это кропотливый труд изо дня в день в плане видеособраний или тренировочном процесса.

    Поднять их психологию, философию, что они могут. Они могут пройти Уфу, что могут играть на равных с "Ак Барсом". Если бы они чуть-чуть почувствовали, что не могут — ничего этого не было. Молодцы, что они правильно всё восприняли. Большое им спасибо», — передает слова Тамбиева Чемпионат.

  • «Ак Барс» обыграл «Адмирал» и вышел в финал Восточной конференции
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    • Напомним, что в 6-м матче второго раунда плей-офф КХЛ «Адмирал» уступил «Ак Барсу» (1:3) и завершил сезон. Казанская команда встретится с «Авангардом» в финале Восточной конференции.

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