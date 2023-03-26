НХЛ. «Рейнджерс» победили «Флориду», «Питтсбург» одолел «Вашингтон», «Нью-Джерси» обеспечил выход в плей-офф

«Лос-Анджелес» — «Виннипег» 4:1

«Лос-Анджелес» с 94 очками занимает второе место в Западной конференции, «Виннипег» с 85 очками — на восьмой строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Голы: Арвидссон — 21 (Мур), 1:22 — 1:0. Иафалло — 11 (бол., Дано, Уокер), 25:28 — 2:0. Дюбуа — 26 (бол., Коннор, Пионк), 38:37 — 2:1. Даути — 7 (Кемпе, Копитар), 40:27 — 3:1. Арвидссон — 22 (п.в., Андерсон, Даути), 58:24 — 4:1Вратари: Корписало — Хеллибак (58:19 — 58:24)Штраф: 15-6Броски: 29 (14+9+6) — 26 (8+13+5)

«Лос-Анджелес» — «Виннипег» 4:1

«Калгари» — «Сан-Хосе» 5:3

«Калгари» с 81 очком занимает девятое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 53 очками — на последней строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Сан-Хосе» — 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) Голы: Уигар — 4, 4:09 — 1:0. Тоффоли — 30 (Линдхольм, Юбердо), 7:13 — 2:0. Кутюр — 25 (Карлссон, Агоццино), 14:25 — 2:1. Штурм — 14 (Грегор, Карлссон), 24:52 — 2:2. Каут — 3 (Лоренц, Линдблом), 25:14 — 2:3. Дуэр — 5 (Льюис), 25:39 — 3:3. Кадри — 22 (Дуэр, Лучич), 45:45 — 4:3. Тоффоли — 31 (п.в.), 58:50 — 5:3Вратари: Маркстрем — Кяхкенен (57:59 — 58:50)Штраф: 6-2Броски: 30 (7+13+10) — 31 (10+8+13)

«Калгари» — «Сан-Хосе» 5:3

«Флорида» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4

Голкипер гостей Игорь Шестеркин участие в матче не принимал. Нападающий Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-1», Владимир Тарасенко — с «-3». У «Пантерз» дубль оформил Александр Барков. Вратарь Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 42.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Рейнджерс» — 3:4 (2:0, 0:2, 1:2) Голы: Барков — 19 (Дюклер, Форслинг), 9:15 — 1:0. Ломберг — 11 (М. Стаал), 14:46 — 2:0. Какко — 13 (Хытил, Лафренье), 28:50 — 2:1. Лафренье — 15 (Труба, Мотт), 38:15 — 2:2. Кейн — 20, 41:22 — 2:3. Хытил — 21 (Какко), 46:18 — 2:4. Барков — 20 (Верхэге), 47:00 — 3:4Вратари: Бобровский (58:22) — ГалакШтраф: 8-4Броски: 34 (12+9+13) — 42 (3+22+17)

«Рейнджерс» с 96 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Флорида» с 79 очками — на девятой строчке.

«Флорида» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4

«Миннесота» — «Чикаго» 3:1

«Миннесота» с 93 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Чикаго» с 54 очками — на 15-й строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Чикаго» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Голы: Ривз — 5, 27:45 — 1:0. Райхель — 4, 41:15 — 1:1. Хартман — 13, 58:49 — 2:1. Годро — 14 (п.в., Сперджен), 59:29 — 3:1Вратари: Густавссон — Стэлок (59:16 — 59:29)Штраф: 6-4Броски: 25 (5+11+9) — 23 (6+11+6)

«Миннесота» — «Чикаго» 3:1

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало» 0:2

В составе победителей по голу забили Джефф Скиннер и Кайл Окпосо с передачи Ильи Любушкина. Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 33 броска из 34.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Баффало» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Голы: Окпосо — 10 (Любушкин), 53:31 — 0:1. Скиннер — 31 (п.в., Козенс, Миттельштадт), 59:28 — 0:2Вратари: Варламов (57:48 — 59:28) — КомриШтраф: 6-4Броски: 26 (7+11+8) — 35 (13+9+13)

«Айлендерс» с 83 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, «Баффало» с 76 очками — на 11-й строчке.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало» 0:2

«Даллас» — «Ванкувер» 1:3

На счету нападающего «Кэнакс» Андрей Кузьменко ассист, Виталий Кравцов и Василий Подколзин очков не набрали, как и форвард «Старз» Евгений Дадонов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Ванкувер» — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) Голы: Сутер — 3 (Сегин, Делландреа), 11:28 — 1:0. Джошуа — 11 (мен., Оман), 18:24 — 1:1. Бесер — 14 (Миллер, Гронек), 23:57 — 1:2. Рэтбоун — 1 (Кузьменко, Петтерссон), 25:30 — 1:3Вратари: Мюррей (57:43) — ДемкоШтраф: 6-8Броски: 26 (13+4+9) — 24 (10+11+3)

«Ванкувер» с 71 очком занимает 11-е место в Западной конференции, «Даллас» с 92 очками — на четвертой строчке.

«Даллас» — «Ванкувер» 1:3

«Каролина» — «Торонто» 5:3

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 41 бросок в матче. Вратарь гостей Илья Самсонов в матче не выходил на лед.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Торонто» — 5:3 (2:0, 0:2, 3:1) Голы: Бернс — 13 (бол., Нечас, Гостисбеер), 1:54 — 1:0. Стаал — 17 (Мартинук, Фаст), 10:52 — 2:0. Ярнкрок — 18 (Райлли, Марнер), 24:41 — 2:1. Мэттьюс — 35, 32:41 — 2:2. Ноесен — 12 (Котканиеми), 48:13 — 3:2. Мэттьюс — 36 (Бантинг, Райлли), 57:02 — 3:3. Ахо — 32 (Слэвин, Нечас), 57:34 — 4:3. Терявяйнен — 12 (п.в., Ахо, Фаст), 58:43 — 5:3Вратари: Кочетков — Мюррей (57:50 — 58:43)Штраф: 6-4Броски: 28 (16+5+7) — 44 (16+18+10)

«Каролина» со 102 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Торонто» с 95 очками — на пятой строчке.

«Каролина» — «Торонто» 5:3

«Монреаль» — «Коламбус» 8:2

В составе «Канадиенс» хет-трик оформил Рафаэль Харви-Пинар, четыре (1+3) очка набрал Ник Сузуки. Нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко отметился голом.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Коламбус» — 8:2 (2:2, 4:0, 2:0) Голы: Педерсон — 3 (Джонсон, Рословик), 1:32 — 0:1. Хоффман — 13 (Мэтисон, Сузуки), 3:39 — 1:1. Юленен — 6 (Галлахер, Эдмундсон), 9:43 — 2:1. Марченко — 19 (Пик, Байрейтер), 18:00 — 2:2. Арве-Пинар — 10 (Мэтисон, Сузуки), 20:13 — 3:2. Арве-Пинар — 11 (Хоффман, Сузуки), 27:13 — 4:2. Галлахер — 5 (Эванс, Юленен), 33:08 — 5:2. Арве-Пинар — 12 (бол., Хоффман, Мэтисон), 36:42 — 6:2. Белзил — 5 (Тирни, Ковачевич), 51:48 — 7:2. Сузуки — 23 (Ковачевич, Харрис), 53:49 — 8:2Вратари: Монтембо — Мерзликинс (Хатчинсон, 37:02)Штраф: 8-6Броски: 32 (8+17+7) — 23 (10+5+8)

«Монреаль» с 64 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции, «Коламбус» с 53 очками — на последней строчке.

«Монреаль» — «Коламбус» 8:2

«Нью-Джерси» — «Оттава» 5:3

«Нью-Джерси» со 100 очками занимает третье место в Восточной конференции, «дьяволы» обеспечили себе участие в плей-офф, «Оттава» с 75 очками — на 12-й строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Оттава» — 5:3 (1:1, 2:2, 2:0) Вратари: Ткачак — 33 (Штюцле), 3:14 — 0:1. Хьюз — 40 (бол.), 10:21 — 1:1. Братт — 31, 22:24 — 2:1. Мерсер — 23 (Хишир), 23:33 — 3:1. Шабо — 11 (Штюцле, Батерсон), 29:22 — 3:2. Кастелич — 5 (Хэмоник), 36:03 — 3:3. Хэмилтон — 19 (Хьюз, Палат), 43:34 — 4:3. Татар — 17 (п.в., Хишир, Марино), 59:17 — 5:3Вратари: Блэквуд — Фергюсон (58:58 — 59:17, 59:21)Штраф: 21-9Броски: 35 (11+13+11) — 28 (7+9+12)

«Нью-Джерси» — «Оттава» 5:3

«Питтсбург» — «Вашингтон» 4:3

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил победную шайбу за 80 секунд до финальной сирены. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Александр Овечкин. Это его 42-й гол в сезоне и 822-й в НХЛ. Евгений Кузнецов сделал результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Вашингтон» — 4:3 (0:0, 2:0, 2:3) Голы: Пелинг — 6 (Хейнен), 30:10 — 1:0. Руведел — 1 (Зукер, Гранлунд), 32:17 — 2:0. Гюнцель — 32 (бол., Ракелль), 40:27 — 3:0. Уилсон — 9 (Кузнецов), 45:19 — 3:1. Овечкин — 42 (бол., Карлсон, Строум), 53:18 — 3:2. Строум — 18 (Шири, Обе-Кубель), 57:16 — 3:3. Малкин — 25, 58:40 — 4:3Вратари: Десмит — Кемпер (58:46 — 58:51, 59:05)Штраф: 11-13Броски: 40 (13+15+12) — 34 (9+14+11)

«Питтсбург» с 82 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 76 очками — на 11-й строчке.

«Питтсбург» — «Вашингтон» 4:3

«Эдмонтон» — «Вегас» 3:4 ОТ

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил свою пятую шайбу в сезоне. Победный гол забил нападающий Николя Руа. В составе гостей Иван Барбашев отметился результативной передачей. Форвард хозяев льда Клим Костин завершил встречу без набранных очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1) Голы: Айкел — 27 (Барбашев, Маршессо), 1:01 — 0:1. Хаймэн — 31 (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 3:28 — 1:1. Дорофеев — 5 (бол., Карлссон, Кессел), 16:27 — 1:2. Драйзайтль — 45 (бол., Макдэвид, Бушар), 30:30 — 2:2. Маршессо — 24 (Айкел, Теодор), 46:57 — 2:3. Фогеле — 13 (Нерс, Ямамото), 51:19 — 3:3. Руа — 13, 62:26 — 3:4Вратари: Скиннер — БроссуаШтраф: 6-6Броски: 29 (14+9+5+1) — 34 (9+8+14+3)

«Вегас» лидирует в турнирной таблице «Запада» с 98 очками. «Эдмонтон» с 91 очком — на пятом месте.

«Эдмонтон» — «Вегас» 3:4 ОТ

«Анахайм» — «Сент-Луис» 3:6

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сент-Луис» — 3:6 (2:3, 0:2, 1:1) Голы: Терри — 21 (бол., Шаттенкирк, Сильферберг), 1:46 — 1:0. Врана — 7 (Фолк, Шенн), 2:01 — 1:1. Нестеренко — 1 (Мактавиш, Терри), 4:05 — 2:1. Блэй — 8 (Капанен, Парэйко), 15:14 — 2:2. Шенн — 20 (Фолк), 15:33 — 2:3. Шенн — 21 (Врана, Парэйко), 21:02 — 2:4. Капанен — 12 (Крюг, Блэй), 21:31 — 2:5. Капанен — 13 (Ледди, Парэйко), 40:15 — 2:6. Строум — 14 (Зеграс, Джонс), 45:39 — 3:6Вратари: Гибсон — БиннингтонШтраф: 8-10Броски: 25 (11+7+7) — 36 (17+12+7)