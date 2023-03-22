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    Тамбиев о поражении «Адмирала»: Цена ошибки высока

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Ак Барс
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил игру команды в 4-м матче серии плей-офф с «Ак Барсом» (1:2 ОТ).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Хороший плей-оффный хоккей. Цена ошибки высока здесь. Ошибку мы допустили. Хороший матч, хороший. Ещё раз: цена ошибки высока.

    Равная игра, равная по броскам, по голевым моментам. Соперник наказал нас за эту ошибку в зоне обороны. Летим в Казань на следующий матч. Серия продолжается.

    Не хватило сил на овертайм из-за энергозатратного хоккея, в который играет "Адмирал"? В плей-офф без энергозатратного хоккея не играют. Это не оправдание. Это плей-офф. Мы играем так, как мы играем. В этом наша прелесть», — передает слова Тамбиева Чемпионат.

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    • После этого матча «Адмирал» уступает в серии с «Ак Барсом» со счетом 1:3. Следующий матч пройдет 24 марта в Казани.

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