Тамбиев о поражении «Адмирала»: Цена ошибки высока

Главный тренероценил игру команды в 4-м матче серии плей-офф с(1:2 ОТ).

«Хороший плей-оффный хоккей. Цена ошибки высока здесь. Ошибку мы допустили. Хороший матч, хороший. Ещё раз: цена ошибки высока.

Равная игра, равная по броскам, по голевым моментам. Соперник наказал нас за эту ошибку в зоне обороны. Летим в Казань на следующий матч. Серия продолжается.

Не хватило сил на овертайм из-за энергозатратного хоккея, в который играет "Адмирал"? В плей-офф без энергозатратного хоккея не играют. Это не оправдание. Это плей-офф. Мы играем так, как мы играем. В этом наша прелесть», — передает слова Тамбиева Чемпионат.

После этого матча «Адмирал» уступает в серии с «Ак Барсом» со счетом 1:3. Следующий матч пройдет 24 марта в Казани.