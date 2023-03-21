Федоров: Сегодняшняя игра преподала нам хороший урок

Главный тренер ЦСКАрассказал, почему его команда потерпела крупное поражение от «Локомотива» (2:6).

«Чуть получше было начало с нашей стороны, тем не менее со стандарта получили гол. Не скажу, что после этого у нас многое не получалось, но не разобрались с шайбой в паре моментов, и конечно, нас подвели удаления, хотя мы неплохо играем в этом сегменте. "Локомотив" был заряжен, а у нас не получилось выдать ту энергию, которая бы нам помогла соперничать в течение 60 минут. Думаю, что сегодняшняя игра преподала нам хороший урок.

В плей-офф нельзя расслабляться. Нельзя играть вполсилы, хотя я не думаю, что мы играли вполсилы, но некоторые вещи, которые мы увидели от наших игроков, не соответствовали накалу борьбы. А зная, что соперник проиграл две игры, третья игра является важной для обеих команд. Но сегодня игра была лучше со стороны "Локомотива". Разберём определённые вещи, которые нам нехарактерны, и постараемся в следующий раз показать ту игру, которая приносит на результат на выезде», — передаёт слова Фёдорова «Чемпионат».

Текущий счет в серии между командами составляет 2:1 в пользу «армейцев».