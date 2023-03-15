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    НХЛ. «Рейнджерс» победили «Вашингтон», «Питтсбург» проиграл «Монреалю», рекорд Макдэвида

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 марта

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    «Каролина» — «Виннипег» 5:3

    «Каролина» набрал 96 очков и идет на втором месте в Восточной конференции. «Виннипег» с 79 очками располагается на восьмой строчке в Западной конференции.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Виннипег» — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
    Голы: Слэвин — 6, 4:37 — 1:0. Демело — 4, 20:19 — 1:1. Шей — 13 (Нечас, Котканиеми), 20:58 — 2:1. Котканиеми — 13 (Шей, Пеши), 28:15 — 3:1. Элерс — 7 (Уилер, Диллон), 44:27 — 3:2. Друри — 1 (Ноесен), 49:34 — 4:2. Нидеррайтер — 22 (Бэррон, Лаури), 55:38 — 4:3. Котканиеми — 14 (п.в., Джарвис), 59:56 — 5:3Вратари: Андерсен — Риттих (59:08 — 59:56)Штраф: 7-9Броски: 25 (10+7+8) — 24 (6+11+7)

    «Каролина» — «Виннипег» 5:3

    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 1:4

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил 27-ю шайбу в сезоне. Одноклубник Кучерова защитник Михаил Сергачев отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 22 броска.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
    Голы: Сиверсон — 6 (Майер, Хьюз), 5:55 — 1:0. Чирелли — 11 (мен., Хагель, Чернак), 16:17 — 1:1. Хагель — 24 (Сергачев), 28:52 — 1:2. Киллорн — 21 (Хагель), 33:55 — 1:3. Кучеров — 27 (Пойнт, Коул), 39:59 — 1:4Вратари: Ванечек — ВасилевскийШтраф: 4-4Броски: 23 (10+7+6) — 30 (12+7+11)

    «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» — третье.

    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 1:4

    «Филадельфия» — «Вегас» 3:5

    В составе победителей дубль оформил нападающий Иван Барбашев, которого ранее выменяли у «Сент-Луиса». Во втором матче подряд отличился российский новичок Павел Дорофеев. Защитник «Фиаледельфии» Иван Проворов результативными действиями не отметился.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Вегас» — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)
    Голы: Дорофеев — 2 (Смит), 8:34 — 0:1. Барбашев — 13 (бол., Теодор, Маршессо), 21:58 — 0:2. Санхейм — 5, 28:10 — 1:2. Блюгерс — 3 (Кессел, Коттер), 31:06 — 1:3. Маршессо — 22 (бол., Айкел, Стивенсон), 43:01 — 1:4. Силер — 4, 48:24 — 2:4. Фрост — 13 (Лемье, ван Римсдайк), 50:15 — 3:4. Барбашев — 14 (п.в., Маршессо), 58:28 — 3:5Вратари: Сандстрем (57:31 — 58:28, 59:17 — 59:59) — КуикШтраф: 8-4Броски: 30 (9+8+13) — 33 (11+13+9)

    «Вегас» с 90 очками в активе возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Филадельфия» (59) идет предпоследней на Востоке.

    «Филадельфия» — «Вегас» 3:5

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон» 5:3

    На счету российских нападающих «Рейнджерс» Артемия Панарина и Владимира Тарасенко по результативной передаче. Асисст также в активе голкипера Игоря Шестеркина, которого признали третьей звездой матча. Он отразил 28 бросков из 31.

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропускал матч из-за травмы. Евгений Кузнецов и Александр Алексеев очков не набрали.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
    Голы: Зибанежад — 33 (Тарасенко), 4:09 — 1:0. Обе-Кубель — 4 (Протас, Ирвин), 14:29 — 1:1. Зибанежад — 34 (Панарин, Шестеркин), 14:45 — 2:1. Кейн — 19 (бол., Фокс, Трочек), 18:46 — 3:1. Труба — 7 (Трочек, Кейн), 24:09 — 4:1. Ирвин — 2 (Оши, Сандин), 32:08 — 4:2. Дауд — 12 (Строум, ван Римсдайк), 51:48 — 4:3. Веси — 10 (п.в., Миллер), 57:49 — 5:3Вратари: Шестеркин — Кемпер (57:40 — 57:49, 57:59)Штраф: 10-6Броски: 36 (19+11+6) — 31 (9+16+6)

    «Рейнджерс» с 86 очками занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» (71) — 11-й.

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон» 5:3

    «Питтсбург» — «Монреаль» 4:6

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель, набравший три (2+1) очка. На счету 36-летнего россиянина Евгения Малкина 24-й гол в сезоне и результативная передача.

    У «Монреаля» один из голов забил российский форвард Денис Гурьянов, который отличился шестой раз в сезоне.

    «Питтсбург» — «Монреаль» 4:6

    «Нэшвилл» — «Детройт» 2:1

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Детройт» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Шервуд — 3 (Томасино, Сиссонс), 30:58 — 1:0. Новак — 13 (Фут, К. Шервуд), 42:22 — 2:0. Чейссон — 3 (бол., Копп, Раймонд), 57:44 — 2:1Вратари: Сарос — Хуссо (56:47 — 57:44, 58:29)Штраф: 8-10Броски: 16 (5+8+3) — 29 (10+11+8)

    «Нэшвилл» — «Детройт» 2:1

    «Чикаго» — «Бостон» 6:3

    В составе победителей хет-трик оформил Тейлор Рэддиш. У российского защитника «Бостона» Дмитрия Орлова результативная передача.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Бостон» — 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)
    Голы: Катчук, К. Джонс), 36:32 — 2:Энтвистл — 3, 14:29 — 1:0. Линдхольм — 9 (Орлов, Маршан), 34:58 — 1:1. Андерсон — 4 (1. Фредерик — 14 (Бертуцци, Линдхольм), 39:48 — 2:2. Заха — 17 (Крейчи, Пастрняк), 43:02 — 2:3. Рэддиш — 18 (Хайра, Катчук), 43:55 — 3:3. Катчук — 4 (Андерсон, Митчелл), 46:59 — 4:3. Рэддиш — 19 (бол., Т. Джонсон, Митчелл), 56:08 — 5:3. Рэддиш — 20 (п.в., Хайра), 59:15 — 6:3Вратари: Мразек (Стэлок, 28:48) — Ульмарк (58:36 — 59:15)Штраф: 4-6Броски: 29 (10+10+9) — 42 (7+16+19)

    Ранее «Бостон» первым в сезоне вышел в плей-офф. «Чикаго» (52) — предпоследний на Западе.

    «Чикаго» — «Бостон» 6:3

    «Эдмонтон» — «Оттава» 6:3

    В составе победителей два (1+1) очка набрал канадский нападающий Коннор Макдэвид. В 68 матчах текущего сезона в его активе 129 (56+73) балла. Он установил лучший результат в XXI веке.

    Также в матче результативной передачей отметился российский форвард «Эдмонтона» Клим Костин.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Оттава» — 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)
    Голы: Райан — 12 (Маклеод, Шор), 2:20 — 1:0. Ткачак — 27 (бол., Дебринкэт, Сандерсон), 6:48 — 1:1. Драйзайтль — 43 (Фогеле, Нюджент-Хопкинс), 12:34 — 2:1. Штюцле — 33 (мен., Гэмбрелл, Хэмоник), 18:53 — 2:2. Нюджент-Хопкинс — 31 (бол.), 25:39 — 3:2. Драйзайтль — 44 (Макдэвид, Фогеле), 36:17 — 4:2. Бьюгстад — 15 (Экхольм, Костин), 39:59 — 5:2. Штюцле — 34 (Батерсон, Браун), 45:28 — 5:3. Макдэвид — 56 (п.в., Кейн, Нерс), 57:47 — 6:3Вратари: Скиннер — Сегорд (57:37 — 57:47)Штраф: 10-6Броски: 33 (6+16+11) — 32 (9+9+14)

    «Эдмонтон» — «Оттава» 6:3

    «Ванкувер» — «Даллас» 5:2

    Форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко забросил свою 33-ю шайбу в сезоне. Одноклубники Кузьменко Василий Подколзин и Виталий Кравцов завершили встречу без набранных очков. Форвард гостей Евгений Дадонов заработал показатель полезности «-1».

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Даллас» — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
    Голы: Ди Джузеппе — 3 (Миллер, Бесер), 1:35 — 1:0. Кузьменко — 33 (бол., Гарлэнд, Бесер), 6:00 — 2:0. Джонстон — 18 (Бенн, Хейсканен), 20:48 — 2:1. Бовилье — 16 (Воланин, Петтерссон), 31:53 — 3:1. Бенн — 29 (бол., Хейсканен), 39:55 — 3:2. Бризбуа — 1 (Оман, Гарлэнд), 44:09 — 4:2. Миллер — 25 (Бесер), 56:58 — 5:2Вратари: Демко — Мюррей (55:24 — 56:05)Штраф: 8-8Броски: 19 (4+8+7) — 27 (7+13+7)

    «Ванкувер» одержал пятую победу подряд и занимает 12-е место в таблице Западной конференции. «Даллас» прервал серию из трех матчей без поражений и идет на второй строчке Запада.

    «Ванкувер» — «Даллас» 5:2

    «Аризона» — «Калгари» 4:3 ОТ

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Калгари» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Баклунд — 16 (Андерссон), 8:14 — 0:1. Келлер — 30 (Хейтон, Вялимяки), 9:22 — 1:1. Маччелли — 6 (Макбэйн, Крауз), 20:55 — 2:1. Дуэр — 4 (Лучич, Хэнифин), 22:03 — 2:2. Келлер — 31 (мен., Хейтон), 42:01 — 3:2. Юбердо — 14 (Стэчер, Дюбе), 54:59 — 3:3. Бойд — 12 (Вялимяки, Маччелли), 63:10 — 4:3Вратари: Ингрэм — МаркстремШтраф: 4-2Броски: 25 (12+8+3+2) — 45 (17+14+14+0)

    «Аризона» — «Калгари» 4:3 ОТ

    «Сан-Хосе» — «Коламбус» 5:6 ОТ

    В составе «Шаркс» Александр Барабанов набрал два (1+1) очка, Николай Кныжов отметился голом. У «Блю Джэкетс» пять (2+3) очков набрал Джонни Гудро. Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов сделал результативную передачу и отразил 27 бросков.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Коламбус» — 5:6 ОТ (1:1, 2:3, 2:1, 0:1)
    Голы: Барабанов — 14 (бол., Кутюр, Гертл), 8:00 — 1:0. Годро — 16 (Лайне, Байрейтер), 12:27 — 1:1. Джонсон — 14 (бол., Годро, Тарасов), 21:54 — 1:2. Дженнер — 21 (Годро, Байрейтер), 25:28 — 1:3. Эклунд — 1 (Пульо, Гертл), 30:24 — 2:3. Дженнер — 22 (Годро), 37:17 — 2:4. Кутюр — 24 (Карлссон, Пульо), 39:59 — 3:4. Фоуди — 4 (Оливье, Бланкенбург), 42:20 — 3:5. Лабанк — 11 (Беннинг, Зеттерлунд), 45:53 — 4:5. Кныжов — 1 (Кутюр, Барабанов), 51:20 — 5:5. Годро — 17 (Лайне), 64:17 — 5:6Вратари: Кяхкенен — ТарасовШтраф: 6-6Броски: 32 (6+10+14+2) — 47 (19+13+11+4)

    «Коламбус» с 49 очками занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сан‑Хосе» (51) идет последним на Западе.

    «Сан-Хосе» — «Коламбус» 5:6 ОТ

    «Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2

    Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков стал автором двух результативных передач. Ворота «Айлендерс» в этом матче защищал Илья Сорокин. 27-летний россиянин отразил 32 броска из 36 по своим воротам.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Айлендерс» — 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
    Голы: Энгвалль — 14 (Пулок), 11:45 — 0:1. Лизотт — 10 (Уокер, Виларди), 21:54 — 1:1. Даути — 4 (бол., Копитар, Кемпе), 26:06 — 2:1. Иафалло — 10 (бол., Арвидссон, Калиев), 27:06 — 3:1. Мур — 8 (Дано, Гавриков), 32:14 — 4:1. Пажо — 11 (Ахо, Пулок), 37:02 — 4:2. Байфилд — 3 (п.в., Рой, Гавриков), 59:07 — 5:2Вратари: Корписало — Сорокин (57:32 — 59:07)Штраф: 8-6Броски: 37 (14+12+11) — 28 (12+6+10)

    «Лос-Анджелес» занимает третье место в таблице Западной конференции с 87 очками. «Айлендерс» идут на восьмой строчке Востока с 76 очками.

    «Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2
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