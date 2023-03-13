«Спартак» определился с новым тренером

Главным тренером, скорее всего, станет, информирует «Спорт-Экспресс»

В настоящее время он является главным тренером сборной России и советником председателя наблюдательного совета «Спартака».

Контракт Жамнова со сборной России истекает в июне этого года. Он возглавляет команду с сентября 2021 года. Под руководством специалиста национальная команда завоевала серебро на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Спартак» дважды менял тренерский штаб по ходу сезона, но все равно закончил регулярный чемпионат на девятом месте на «Западе», не попав в плей-офф.