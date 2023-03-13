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    «Спартак» определился с новым тренером

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    Главным тренером «Спартака», скорее всего, станет Алексей Жамнов, информирует «Спорт-Экспресс».

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    В настоящее время он является главным тренером сборной России и советником председателя наблюдательного совета «Спартака».

    Контракт Жамнова со сборной России истекает в июне этого года. Он возглавляет команду с сентября 2021 года. Под руководством специалиста национальная команда завоевала серебро на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

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