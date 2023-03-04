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    Мартемьянов о поражении «Сибири»: Будем исправлять ситуацию в следующем матче

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Авангард
    Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение своей команды во 2-м матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Авангардом» (1:4).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Мы проиграли, прежде всего, в своём боевом духе. Проиграно очень много единоборств. Заряженность на борьбу, на игру на пятаке, на броски — всё это было проиграно. По праву доминировал "Авангард".

    Сейчас состоялся серьёзный разговор с командой. Будем исправлять ситуацию в нашей игре. Каким будет результат, конечно, ответить невозможно. Но, я думаю, следующий матч будет немножко другим.

    Почему заменили вратарям после первой игры? Денис Костин предыдущий матч в чемпионате отыграл неплохо, уверенно. В принципе у нас вратари не такие опытные бойцы, они ещё растут и набираются опыта.

    Я считаю, что нормально сегодня играл. Там в принципе его голов нет. Особых сомнений по вратарю у меня не было», — передает слова Мартемьянова Чемпионат.

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    • После этого матча счет в серии между «Сибирью» и «Авангардом» стал равный — 1:1. Следующий матч команды проведут 6 марта в Новосибирске.

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