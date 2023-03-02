Генменеджер «Амура» заявил, что клуб будет бороться за сохранение Аликина

Генеральный менеджерпрокомментировал ситуацию с голкипером команды, у которого в нынешнем сезоне заканчивается контракт с хабаровским клубом.

«В первую очередь хочу прокомментировать слухи, которые недавно появились в сети. Мы с Вадимом Сергеевичем [Епанчинцевым] посмеялись над ними. В прессе часто появляется недостоверная информация, которая собирает лайки, но не является правдой.

Сейчас мы можем только дать предварительную оценку сезона. Глубокой анализ ещё не проводили, чемпионат только завершился. В целом сезон оставил двоякое впечатление.

Мы не выполнили задачу. Это самое важное. Мы признаём перед болельщиками свою вину. Но, с другой стороны, команда радовала болельщиков игрой, привлекала болельщиков на трибуны.

В каком виде будет вратарская бригада в следующем сезоне? Вы знаете, Яниса Калниньша мы подписали, хотелось бы оставить Женю Аликина. Но в это межсезонье Аликин становится неограниченно свободным агентом, выходит на рынок.

Он провёл здесь семь сезонов, здесь прошло его становление. Мы хотим, чтобы он остался с нами, сделали ему предложение. Понятно, что Евгений хочет выйти на рынок, понять, какие клубы им интересуются, понять, какая у него стоимость, и после этого принимать решение.

Будем участвовать в этой гонке», — приводит слова Покотило официальный сайт «Амура».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Амур» занял 10-е место в турнирной таблице Востока с 69-ю очками в активе.