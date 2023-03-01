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    «Рейнджерс» выменяли Кейна у «Чикаго»

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    «Рейнджерс» на официальном сайте объявили об обмене из «Чикаго» форварда Патрика Кейна.

    Патрик Кейн
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    Патрик Кейн

    «Чикаго» взамен получит два драфт-пика: пик четвертого раунда на ближайшем драфте и условный выбор второго раунда, который может стать первым, если «Рейнджерс» выйдут в финал конференции. Также 25% зарплаты Кейна возьмет на себя «Аризона».

    Зарплата 34-летнего Кейна составляет 10,5 миллионов долларов. Его контракт рассчитан до окончания текущего сезона. Американский форвард вновь оказался в одной команде с Артемием Панариным. Россиянин играл с Патриком в «Чикаго» в одном звене.

    В текущем сезоне 34-летний Кейн набрал 45 (16+29) очков в 54 матчах. Он может дебютировать за новую команду в матче с «Филадельфией».

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