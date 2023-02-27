Вудкрофт: «Динамо» может сыграть со СКА без лишнего давления

Наставник минскогоподелился ожиданиями от противостояния сов 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Мы хорошо знаем СКА. За последние три года часто играли с питерцами. Это сильная команда во всех компонентах. Для нас это будет большой вызов. Нам надо будет показать свой максимум, чтобы добиться успеха.

У СКА слабые стороны — вратари и линия защиты? Не соглашусь. Защита СКА здорово себя проявляла по ходу сезона. Но, конечно, питерская команда больше заточена под атаку. Часто они всей пятеркой идут вперед. Поэтому нам важно качественно и быстро переходить из обороны в атаку, чтобы подловить соперника.

Команда долгое время была под давлением. Еще в январе говорил, что для нас плей-офф уже начался. Мы прошли через сложные матчи с сильными соперниками, трудный и плотный календарь. Команда справилась со всеми испытаниями за эти шесть-семь недель. Это подготовило нас к матчам со СКА. Для нас теперь есть возможность сыграть без лишнего давления. То есть сыграть свободно, вдохновленно, самоотверженно. В этом плане жду позитивный эффект», — цитирует Вудкрофта официальный сайт минского «Динамо».

Два стартовых матча пройдут 1 и 3 марта в Санкт-Петербурге, 5-го и 7-го команды переедут в Минск.