НХЛ. «Вашингтон» одолел «Оттаву», «Питтсбург» проиграл «Каролине», «Рейнджерс» победили «Айлендерс»

«Торонто» — «Филадельфия» 4:3

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Вильям Нюландер, набравший три очка — гол и ассистентский дубль. Российский голкипер Илья Самсонов отразил 16 бросков из 19.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Филадельфия» — 4:3 (0:1, 2:0, 2:2) Голы: Деанджело — 5 (бол., Хэйс, ван Римсдайк), 4:17 — 0:1. Ярнкрок — 6 (Марнер, Энгвалль), 36:50 — 1:1. Марнер — 13 (бол., Таварес, Нюландер), 39:23 — 2:1. Бантинг — 9 (Мэттьюс, Нюландер), 40:33 — 3:1. Нюландер — 20 (Джиордано, Холл), 51:39 — 4:1. Фрост — 7 (Деанджело, Конекны), 52:01 — 4:2. Фараби — 6 (Конекны), 53:24 — 4:3Вратари: Самсонов — Харт (57:36 — 59:14, 59:28)Штраф: 12-12Броски: 34 (11+15+8) — 19 (3+5+11)

«Торонто» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» (29) идет предпоследней.

«Торонто» — «Филадельфия» 4:3

«Оттава» — «Вашингтон» 2:3 ОТ

Один из голов в составе «Вашингтона» забил российский форвард Евгений Кузнецов, который отличился пятый раз в сезоне. Также на его счету результативная передача. На счету капитана «столичных» Александра Овечкина ассистентский дубль.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Дебринкэт — 10 (Холден, Пинто), 4:50 — 1:0. Кузнецов — 5 (бол., Овечкин, Карлсон), 7:01 — 1:1. Милано — 4 (Овечкин, Орлов), 25:25 — 1:2. Батерсон — 12 (бол., Ткачак, Штюцле), 43:04 — 2:2. Юханссон — 8 (Густафссон, Кузнецов), 62:04 — 2:3Вратари: Тэлбот — КемперШтраф: 6-12Броски: 25 (5+7+12+1) — 40 (12+15+11+2)

«Вашингтон» одержал восьмую победу в девяти последних матчах и с 40 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Оттава» с 31 очком — на 14-й строчке.

«Оттава» — «Вашингтон» 2:3 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:3

В составе победителей Артемий Панарин забросил одну шайбу, это его девятый гол в текущем сезоне. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 15 бросков. Защитник гостей Александр Романов отметился голом и голевой передачей. Вратарь Илья Сорокин отразил 29 бросков.

Самым же результативным игроком встречи стал форвард победителей Баркли Гудроу, набравший три очка — гол и ассистентский дубль.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) Голы: Ли — 11 (Романов, Добсон), 12:48 — 0:1. Панарин — 9 (бол., Зибанежад, Фокс), 17:14 — 1:1. Барзал — 5 (Бэйли), 22:39 — 1:2. Готье — 5 (Гудроу), 25:30 — 2:2. Романов — 1 (Барзал), 28:45 — 2:3. Гудроу — 8 (Готье, Харпур), 43:00 — 3:3. Какко — 8 (Миллер, Лафренье), 57:13 — 4:3. Трочек — 12 (п.в., Гудроу, Линдгрен), 58:28 — 5:3Вратари: Шестеркин (47:36 — 48:08) — Сорокин (58:11 — 58:28, 58:33 — 59:33)Штраф: 4-12Броски: 34 (9+13+12) — 18 (5+8+5)

«Рейнджерс» одержали восьмую победу в девяти последних матчах и с 43 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 38 очками — на девятой строчке.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:3

«Бостон» — «Виннипег» 3:2

«Бостон» с 54 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 43 очками — третьей строчке «Запада».

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Виннипег» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) Голы: Шайфли — 20 (Перфетти, Кулман), 1:58 — 0:1. Харкинс — 3 (Моррисси, Лаури), 7:20 — 0:2. Пастрняк — 22 (Фолиньо, Грызлик), 32:08 — 1:2. Дебраск — 12 (бол., Пастрняк, Линдхольм), 35:00 — 2:2. Фолиньо — 6 (Койл, Фредерик), 51:08 — 3:2Вратари: Суэймен — ХеллибакШтраф: 4-8Броски: 39 (10+16+13) — 27 (13+6+8)

«Бостон» — «Виннипег» 3:2

«Питтсбург» — «Каролина» 3:4 ОТ

Первой звездой встречи стал защитник «Каролины» Джейккоб Славин, забивший гол в овертайме. Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников завершил встречу с показателем полезности «+1», у форварда «Пингвинз» Евгения Малкина «-1».

«Каролина» одержала седьмую победу подряд и с 48 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 43 очками — на пятой строчке.

«Питтсбург» — «Каролина» 3:4 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Калгари» 4:3 ОТ

«Лос-Анджелес» после 36 игр занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 43 очка. «Калгари» после 34 матчей идет на девятой строчке, набрав 37 очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Калгари» — 4:3 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 1:0) Голы: Юбердо — 6 (Лучич), 3:23 — 0:1. Виларди — 14 (Уокер, Лизотт), 17:41 — 1:1. Дано — 9 (Иафалло), 41:29 — 2:1. Лизотт — 7 (Виларди), 41:39 — 3:1. Тоффоли — 14 (бол., Андерссон, Ружичка), 46:46 — 3:2. Дюбе — 8 (Хэнифин, Линдхольм), 53:32 — 3:3. Кемпе — 13 (Арвидссон), 63:23 — 4:3Вратари: Копли — ВладаржШтраф: 6-8Броски: 32 (10+6+14+2) — 30 (3+11+14+2)

«Лос-Анджелес» — «Калгари» 4:3 ОТ

«Сан-Хосе» — «Миннесота» 5:2

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в этой встрече стал автором одной результативной передачи. 25-летний россиянин за 33 матча нынешнего сезона НХЛ отметился 43 (19+24) очками за результативность.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Миннесота» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) Голы: Карлссон — 13 (Мегна, Барабанов), 0:44 — 1:0. Эрикссон Эк — 12 (Меррилл), 2:20 — 1:1. Грегор — 2 (Карлссон, Беннинг), 11:37 — 2:1. Майер — 18 (бол., Карлссон, Бонино), 32:47 — 3:1. Линдблом — 2 (Карлссон, Майер), 37:19 — 4:1. Зуккарелло — 15 (Капризов, Болди), 39:54 — 4:2. Лабанк — 8 (бол., п.в.), 59:46 — 5:2Вратари: Раймер — Густавссон (59:34 — 59:46)Штраф: 13-28Броски: 25 (10+11+4) — 26 (10+6+10)

«Шаркс» набрали 28 очков и идут на 13‑м месте в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота» потерпела первое поражение за семь матчей и с 40 очками занимает шестую строчку.

«Сан-Хосе» — «Миннесота» 5:2

«Ванкувер» — «Сиэтл» 6:5 Б

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Ванкувер» Элиас Петтеррсон, набравший пять (2+3) очков. Российский нападающий Андрей Кузьменко набрал три очка — гол и две результативные передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Сиэтл» — 6:5 Б (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0) Голы: Маккэн — 16 (Бенайерс, Соуси), 7:01 — 0:1. Педерсон — 1 (Петтерссон, Кузьменко), 17:17 — 1:1. Бьоркстранд — 4 (Шварц), 23:28 — 1:2. Спронг — 9 (Ларссон, Гики), 23:38 — 1:3. Петтерссон — 15 (Шенн, Кузьменко), 28:09 — 2:3. Веннберг — 6 (Бьоркстранд, Борген), 33:29 — 2:4. Кузьменко — 13 (Педерсон, Петтерссон), 45:13 — 3:4. Спронг — 10 (Танев), 46:17 — 3:5. Бесер — 5 (бол., Петтерссон, Хьюз), 48:52 — 4:5. Петтерссон — 16 (Миллер), 58:40 — 5:5Победный буллит: ПеттерссонВратари: Мартин — ДжонсШтраф: 7-11Броски: 37 (9+14+13+1) — 36 (9+14+11+2)

«Сиэтл» занимает пятое место на Западе, набрав 40 очко в 32 матчах. «Ванкувер» находится на 12-й строчке, набрав 31 очко в 32 играх.