Дубль Галиева в конце матча принес «Ак Барсу» победу над «Витязем»

В матче регулярного чемпионата КХЛвыиграл усо счетом 4:3.

Кирилл Семенов вывел казанцев вперед, однако после они пропустили две шайбы от Станислава Ярового и Скотта Уилсона. Позже команды обменялись шайбами — по голу забили Яровой и Дмитрий Кагарлицкий.

Решил исход встречи Станислав Галиев, который за 4 минуты до конца игрового времени забросил две шайбы и принес гостям победу. Три голевые передачи в активе Вадима Шипачева.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (2:1, 1:1, 0:2) Голы: Семенов — 8 (Хафизуллин), 11:07 — 0:1. Яровой — 7 (Уилсон, Граовац), 11:49 — 1:1. Уилсон — 11 (Граовац, Волгин), 13:50 — 2:1. Яровой — 8 (Уилсон), 24:34 — 3:1. Кагарлицкий — 6 (Хафизуллин, Шипачев), 36:51 — 3:2. Галиев — 10 (бол., Войнов, Шипачев), 55:34 — 3:3. Галиев — 11 (бол., Радулов, Шипачев), 55:53 — 3:4Вратари: Шикин (58:28 — 59:18, 59:30) — Мифтахов (Билялов, 24:34)Штраф: 10 — 4Броски: 23 (8+9+6) — 32 (11+7+14)

«Ак Барс» 7-й на Востоке с 47 баллами. «Витязь» 7-й на Западе с 44 очками.