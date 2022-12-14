Мама Овечкина: У Саши было очень приподнятое настроение после победы Аргентины

Татьяна Овечкина, мама, рассказала, кто вдохновил капитана «Вашингтона» перед матчем с «Чикаго», в котором он забросил 800-ю шайбу в регулярных чемпионата НХЛ.

«Сашка — молодчик! Сын же мне всегда звонит за три часа перед матчем, есть у нас такая традиция. И теперь он звонит и говорит: "Мам, ты смотрела футбол?" — "Саш, конечно, смотрела. А ты за кого болел?" — "Мама, ну что ты спрашиваешь? Конечно, за Месси и Аргентину!"

Потом Саша поехал на игру. Он уже знал, что Аргентина выиграла у Хорватии в полуфинале чемпионата мира, а Месси забил и отдал прекрасную передачу. Настроение у Саши было очень приподнятое. Он получил много положительных эмоций от футбола…

Матч получился очень хорошим, и все ребята из "Вашингтона" играли замечательно. Как мой внучок Сережа говорит, когда гоняет шайбу по дому и забивает в ворота: "Красава! Красавчик!" Вот и Саша — красавчик. Мы все за него очень рады!», — приводит слова Татьяны Овечкиной «Матч ТВ».

Овечкин по-прежнему занимает третье место в списке лучших снайперов НХЛ. На втором месте находится Горди Хоу (801), а на первом — Уэйн Гретцки (894).