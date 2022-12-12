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    В КХЛ назвали лучших игроков прошедшей недели

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Салават Юлаев Витязь СКА
    Стали известны четыре лучших игрока недели в Континентальной хоккейной лиги.

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    Лучшим вратарем признан Игорь Бобков («Автомобилист»). Для него это третья награда в карьере и вторая в этом сезоне. Он отразил 97,18% бросков. Всего по его воротам было нанесено 71 бросок.

    Григорий Панин («Салават Юлаев») стал лучшим защитником недели. У него 2 (1+1) очка в двух матчах недели. Показатель полезности составил +4.

    Никита Гусев (СКА) забросил 4 шайбы в двух матчах недели и стал лучшим нападающим. Коэффициенты полезности игрока составил +3.

    Станислав Яровой («Витязь») признан лучшим новичком недели с двумя шайбами в двух матчах и показателем полезности +2.

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