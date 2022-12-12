В КХЛ назвали лучших игроков прошедшей недели

Стали известны четыре лучших игрока недели в Континентальной хоккейной лиги.

Лучшим вратарем признан Игорь Бобков («Автомобилист»). Для него это третья награда в карьере и вторая в этом сезоне. Он отразил 97,18% бросков. Всего по его воротам было нанесено 71 бросок.

Григорий Панин («Салават Юлаев») стал лучшим защитником недели. У него 2 (1+1) очка в двух матчах недели. Показатель полезности составил +4.

Никита Гусев (СКА) забросил 4 шайбы в двух матчах недели и стал лучшим нападающим. Коэффициенты полезности игрока составил +3.

Станислав Яровой («Витязь») признан лучшим новичком недели с двумя шайбами в двух матчах и показателем полезности +2.