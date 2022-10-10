Голдобин попросил обмен из «Металлурга» из-за конфликта с Воробьевым

Нападающийхочет уйти изи запросил обмен из магнитогорского клуба

По информации «Спорт-Экспресса», это решение вызвано конфликтом с главным тренером команды Ильей Воробьевым.

27-летний форвард набрал 5 (2+3) очков в 11 матчах текущего чемпионата КХЛ.

Также несколько раз по ходу сезона хоккеист не попадал в заявку «Металлурга» на матч, оставаясь в запасе.

«Да, это правда. Мы с моим клиентом Николаем Голдобиным обратились напрямую к спортивному директору "Металлурга" Сергею Гомоляко с просьбой об обмене.

У нас парень сидит, он что, в прошлом сезоне плохо играл за "Металлурга" или это плохой хоккеист?

Его просто посадили в этом сезоне — и все. Никто ничего ему толком не объяснял, просто не дают игрового времени. Нас не устраивает наше нынешнее положение в клубе. Мы хотим обмена», — заявил агент игрока Сергей Исаков «Чемпионату».

Напомним, что в межсезонье Голдобин продлил соглашение с магнитогорцами на один год.

В прошлом сезоне игрок набрал 39 (16+23) очков в 42 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 18 (8+10) баллами в 23 играх.