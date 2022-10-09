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    «Нэшвилл» во второй раз победил «Сан-Хосе»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нэшвилл Предаторз Сан-Хосе Шаркс
    Во втором матче НХЛ в Праге «Нэшвилл» выиграл у «Сан-Хосе» со счетом 3:2. В первом матче сезона «Предаторы» победили 4:1.

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    У «хищников» дубль сделал Нино Нидеррайтер. Марио Ферраро отметился двумя ассистами у «акул».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Нэшвилл» — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
    Голы: Канин — 1 (бол., Линдблом, Ферраро), 14:24 — 1:0. Нидеррайтер — 2 (Джохансен, Йоси), 24:35 — 1:1. Кутюр — 1 (Лоренц, Ферраро), 24:45 — 2:1. Форсберг — 1 (Дюшен, Гранлунд), 26:29 — 2:2. Нидеррайтер — 3 (Толванен, Макдона), 32:13 — 2:3Вратари: Кяхкенен (57:22) — ЛанкиненШтраф: 6 — 8Броски: 32 (10+7+15) — 18 (7+8+3)

    В составе команд играли россияне. За «Нэшвилл» выступил Яков Тренин, за «Сан-Хосе» — Евгений Свечников.

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