ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеКак Дембеле наконец-то повзрослел
  • 18:36
    • Медведев обыграл Баутиста-Агута и встретится с Джоковичем в полуфинале турнира в Астане
  • 21:30
    • «Спартак» на выезде смог обыграть «Северсталь»
  • 21:23
    • «Куньлунь» в овертайме обыграл «Трактор»
  • 21:17
    • Бекхэм предложил Роналду перейти в «Интер Майами»
  • 21:06
    • «Реал» хочет попробовать подписать Холанна в 2024 году
    Все новости спорта

    «Куньлунь» в овертайме обыграл «Трактор»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Трактор
    Китайский «Куньлунь Ред Стар» принимал челябинским «Трактором» в очередном матче КХЛ. Встреча завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    На 14-й минуте Алексей Бывальцев вывел челябинцев вперёд. На 31-й минуте Итан Верек сравнял счёт. На 46-й минуте Кирилл Капустин во второй раз поразил ворота китайской команды. На 58-й минуте Кори Кейн вновь сравнял счёт. Победу китайскому коллективу принёс Брэндон Ип, забивший гол в овертайме.

    КХЛ
    «Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Бывальцев — 3 (Бурдасов, Карпухин), 13:46 — 0:1. Уэрек — 2 (Хант, Вуд), 30:57 — 1:1. Капустин — 2 (Пулккинен, Хохряков), 45:16 — 1:2. Кейн — 1 (Челиос, Поллок), 57:35 — 2:2. Йип — 4 (Родуолд, Челиос), 62:45 — 3:2Вратари: Джурасик — ПроскуряковШтраф: 6 — 6Броски: 21 (5+9+6+1) — 44 (17+15+10+2)Судьи: Белов, Овчинников

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Череповце сыграет с «Северсталью». «Куньлунь» встретится с «Авангардом». Оба матча состоятся 9 октября.

    «Трактор» проиграл четвертый матч подряд. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Востока с 11 очками в 16 матчах.

    «Куньлунь» на Западе занимает 10-ю позицию, набрав 13 очков в 16 играх.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лион» и «Тулуза» обменяются голами после перерыва
  • «Лион» — «Тулуза». Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
  • В Памплоне будут голы
  • «Осасуна» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Прервет ли «Динамо» свою серию поражений матчем с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.16
  • Экспресс дня 7 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Лион — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие