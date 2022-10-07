«Куньлунь» в овертайме обыграл «Трактор»

Китайскийпринимал челябинскимв очередном матче КХЛ. Встреча завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

На 14-й минуте Алексей Бывальцев вывел челябинцев вперёд. На 31-й минуте Итан Верек сравнял счёт. На 46-й минуте Кирилл Капустин во второй раз поразил ворота китайской команды. На 58-й минуте Кори Кейн вновь сравнял счёт. Победу китайскому коллективу принёс Брэндон Ип, забивший гол в овертайме.

КХЛ «Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) Голы: Бывальцев — 3 (Бурдасов, Карпухин), 13:46 — 0:1. Уэрек — 2 (Хант, Вуд), 30:57 — 1:1. Капустин — 2 (Пулккинен, Хохряков), 45:16 — 1:2. Кейн — 1 (Челиос, Поллок), 57:35 — 2:2. Йип — 4 (Родуолд, Челиос), 62:45 — 3:2Вратари: Джурасик — ПроскуряковШтраф: 6 — 6Броски: 21 (5+9+6+1) — 44 (17+15+10+2)Судьи: Белов, Овчинников

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Череповце сыграет с «Северсталью». «Куньлунь» встретится с «Авангардом». Оба матча состоятся 9 октября.

«Трактор» проиграл четвертый матч подряд. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Востока с 11 очками в 16 матчах.

«Куньлунь» на Западе занимает 10-ю позицию, набрав 13 очков в 16 играх.