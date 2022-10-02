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    «Барыс» обыграл «Сочи» в овертайме

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Сочи
    В поединке регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» победил «Сочи» со счетом 5:4. Победу хозяева вырвали в овертайме.

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    Дубль у хозяев сделал Линден Вей. По шайбе забросили Антон Сагадеев, Джереми Бракк и Энтони Луис.

    В составе «Сочи» дублем отметился Никита Попугева. Еще по шайбе на свой счет записали Никита Зоркин и Никита Пивцакин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Сочи» (Сочи) — 5:4 ОТ (0:2, 3:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Зоркин — 2 (Тянулин, Федоров), 4:18 — 0:1. Пивцакин — 2 (Морроу), 15:36 — 0:2. Сагадеев — 4 (бол., Михайлис, Бекетаев), 22:00 — 1:2. Бракко — 4, 25:04 — 2:2. Луис — 5 (бол., Грэм, Вей), 29:32 — 3:2. Попугаев — 3 (Феоктистов), 30:19 — 3:3. Попугаев — 4 (Федоров), 38:09 — 3:4. Вей — 6 (Бракко, Луис), 45:33 — 4:4. Вей — 7 (Бракко, Грэм), 61:44 — 5:4Вратари: Гудачек (Бояркин, 20:00) — ТретьякШтраф: 6 — 10Броски: 45 (11+27+5+2) — 20 (10+4+6+0)
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