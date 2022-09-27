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    Буцаев: Даже когда «Амур» сравнял счет, мы играли правильно и были за это вознаграждены

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Витязь Амур КХЛ
    Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1 ОТ).

    Вячеслав Буцаев
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    Вячеслав Буцаев

    «Прежде всего, хотел бы поздравить команду и болельщиков с победой. Сегодня сумели переломить этот неприятный момент. Понятно, что в голове сидело, что никак не можем победить.

    Но команда сыграла хорошо, забили в большинстве. Даже когда соперник сравнял счет, мы играли правильно и были за это вознаграждены.

    Изменения в составе дали результат? Знаете, сейчас очень плотный график. В начале месяца игры будут через день. У нас должны быть в обойме хоккеисты, имеющие игровую практику.

    Естественно, что по сезону будут изменения. Нужно, чтобы больше игроков получали опыт. Да, мы ищем сочетания, чтобы усилить нашу игру, в плановом порядке.

    Доволен ли игрой новичков? Понятно, что присутствовало некоторое волнение, как и у любого хоккеиста в такой ситуации. Но ребята сыграли уверенно, внесли свой вклад в победу.

    Перед третьим периодом говорили игрокам, как правильно действовать. Ну а после матча поздравили с победой.

    Лучшим игроком встречи ребята признали Максима Дорожко. Своей игрой вратарь заслужил индивидуальный приз», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

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