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    Назаров: Моменты у «Сочи» есть, скоро пойдут голы. Нужно немножко подождать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сочи Амур КХЛ
    Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2 ОТ).

    Андрей Назаров
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    Андрей Назаров

    «Игра понравилась. Попросили ребят сыграть от печки. На мой взгляд, в обороне сыграли хорошо.

    Просил блокировать побольше шайб, помогать вратарю. Ребята выполняли установку, 26 блокированных.

    К сожалению, забили всего один гол. Но радует, что было пять или шесть выходов "1 в 0", "2 в 1". Моменты есть, скоро пойдут голы. Нужно немножко подождать. Верим в ребят, они стараются.

    Взял таймаут в третьем периоде, потому что не понравилось, как ребята вышли на период. Появилась нервозность, пропустили гол.

    Увидел, что сникли, в следующей смене опять голевой момент — вратарь спас. Остановил игру, сказал ребятам, что нужно вернуться туда, где мы были до этого.

    Опять не забиваем голы. Хорошо, что заблокировали 26 бросков, забрали одно очко, ушли в овертайм — в принципе, задача выполнена.

    Сказал ребятам: если не можешь забить, нужно не пропустить. Один гол всегда забьем. Ребята выполнили, что я просил. Немножко не повезло в овертайме, этот момент отработаем с тренерами. Скоро все получится.

    Хотели снять вратаря в овертайме, ждали свистка в зоне соперника. Сходу взять и поменять — тяжеловато.

    Сюрпризы для минского "Динамо"? Мы всегда их готовим. Другой момент, что не всегда они получаются.

    К каждой команде мы настраиваемся по-разному, смотрим слабые и сильные стороны. Стараемся надавить на слабые», — цитирует тренера сайт КХЛ.

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