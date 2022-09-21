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    Воробьев: Горжусь ребятами, что мы с такой поездки взяли максимальное количество очко

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Адмирал КХЛ
    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал выездную победу над «Адмиралом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Опять получилась очень напряженная игра. Было движение, силовые приемы. Очень здорово сыграл наш вратарь сегодня.

    Горжусь ребятами, что мы с такой поездки взяли максимальное количество очков. Это дорогого стоит. Все четыре матча были очень напряженными.

    Дальневосточные команды показывают себя с лучшей стороны, хорошо играют», — приводит слова Воробьева сайт КХЛ.

    У «Металлурга» 4 победы в 4 матчах с «Адмиралом» и «Амуром». Команда занимает первое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 14 очков в 9 играх.

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