Воробьев: Горжусь ребятами, что мы с такой поездки взяли максимальное количество очко

Главный тренер магнитогорскогопрокомментировал выездную победу над(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Опять получилась очень напряженная игра. Было движение, силовые приемы. Очень здорово сыграл наш вратарь сегодня.

Горжусь ребятами, что мы с такой поездки взяли максимальное количество очков. Это дорогого стоит. Все четыре матча были очень напряженными.

Дальневосточные команды показывают себя с лучшей стороны, хорошо играют», — приводит слова Воробьева сайт КХЛ.

У «Металлурга» 4 победы в 4 матчах с «Адмиралом» и «Амуром». Команда занимает первое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 14 очков в 9 играх.