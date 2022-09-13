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    «Амур» обыграл «Куньлунь» благодаря голу Руденкова

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    «Амур» в матче регулярного сезона КХЛ обыграл «Куньлунь» со счетом 2:1.

    Игроки «Амура»
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    Игроки «Амура»

    Быстрый гол у хозяев забил Ярослав Лихачев. Гости сравняли после шайбы Джейка Челиоса. На 53 минуте встречи Игорь Руденков оформил победную шайбу и принес «Амуру» победу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
    Голы: Лихачев — 3 (Шаров, Йордан), 1:52 — 1:0. Челиос — 1 (Вонг, Броссо), 43:40 — 1:1. Руденков — 2 (Николишин), 52:48 — 2:1Вратари: Аликин — Смит (58:36)Штраф: 8 — 14Броски: 24 (13+2+9) — 27 (7+7+13)

    «Амур» выиграл в третий раз в этом сезоне. В следующем матче он встретится с «Металлургом». «Куньлунь» сыграет с «Сочи».

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