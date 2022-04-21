Нападающий Пименов продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Нападающийпродлил контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает официальный телеграм-канал клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца апреля 2024 года и носит двусторонний характер.

В текущем сезоне Пименов провёл 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал два очка за два гола. В плей-офф на счету Артёма три результативные передачи в 10 встречах.

Также нападающий провёл два матча в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги за «Торос», где набрал четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три передачи.

По итогам регулярного чемпионата «Салават» вышел в плей-офф, где во втором раунде уступил челябинскому «Трактору» в шести матчах (2-4). В первом раунде уфимцы обыграли «Сибирь» со счётом 4-1.