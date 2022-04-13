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    Гимаев-младший оценил игру «Магнитки» в плей-офф КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Эксперт КХЛ-ТВ Сергей Гимаев-младший подвел итоги финала конференции для магнитогорского «Металлурга».

    «Металлург»
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    «Металлург»

    «Если брать "Металлург", то нужно начинать с Ильи Петровича Воробьева. Мы помним его взлет, когда он привел команду к чемпионству в 2016-м и перешел в СКА.

    Но в Санкт-Петербурге особая ситуация. И не стоит давать оценку работе тренера по его работе в СКА. Особенно после Знарка. Все-таки Олег Валерьевич — принципиальный человек, который гнет свою линию.

    Когда Воробьев вернулся в Магнитогорск у него ведь все пошло не сразу. Сейчас его работа видна.

    Думаю, что он тоже принимал участие в селекции команды. Вряд ли без него подписывали Джоша Карри, Филипа Майе, Брендана Лайпсика и Дениса Зернова — это все нападающие одного плана. Плюс сюда же можно добавить Николая Голдобина, Максима Карпова и Анатолия Никонцева.

    У "Металлурга" очень скоростная, сбалансированная команда с убийственной контратакой и переходом из обороны в атаку. Имея такой атакующий потенциал, магнитогорцы все равно зачастую играют вторым номером. Они уплотняют среднюю зону, очень плотно играют в обороне, забирая середину.

    И как только они завладевают шайбой — они молниеносно выходят из своей зоны. Посмотрите, сколько шайб они уже забросили в атаках с ходу. Мне кажется, большая часть голов "Металлурга" — это именно атаки с ходу. Их удается проводить за счет индивидуального мастерства и скорости игроков.

    Конечно, нужно отметить и Василия Кошечкина. В первой игре плей-офф с "Барысом" играл Юхо Олкинуора и тогда команда проиграла. Как только в воротах появился Кошечкин, он не оставил шансов казахстанской атаке своей уверенной игрой. Было такое ощущение, что ему просто невозможно забить. И эту игру он проносит через весь плей-офф.

    Да, была тяжелая серия с "Авангардом". Но Омск — это действующий чемпион и команда с мощнейшей системой. Команде Боба Хартли тоже нужно отдать должное. Они потеряли финских защитников — и не факт, что с ними "Металлург" прошел бы дальше.

    Но это не умаляет заслуг "Металлурга", потому что они выглядели здорово и отталкивались от своей игры, которая давала им результат», — сказал Гимаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

    «Металлург» одержал победу над «Трактором» (2:1) в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ. Магнитогорский клуб выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в финал плей-офф.

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