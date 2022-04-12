ЦСКА обыграл СКА и сравнял счет в серии

В очередном поединке полуфинальной серии КХЛобыгралсо счетом 3:1.

У победителей отметились Михаил Григоренко (дубль) и Виталий Абрамов. Одну шайбу у гостей из Петербурга отыграл Валентин Зыков.

КХЛ. Финалы конференций. Запад. Седьмой матч ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Голы: Григоренко — 5 (Каменев), 15:47 — 1:0. Зыков — 1 (Хуснутдинов), 38:52 — 1:1. Абрамов — 4 (Карнаухов, Сергеев), 42:02 — 2:1. Григоренко — 6 (п.в., Окулов), 59:20 — 3:1Вратари: Федотов — Юханссон (58:50 — 59:20, 59:44)Штраф: 4 — 2Броски: 32 (15+8+9) — 26 (4+12+10)

Решающая игра в серии состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге. На данный момент у команд ничья 3:3.